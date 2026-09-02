Tödliche Schießerei bei Rave-Party war Amoklauf

Man gehe aktuell davon aus, dass der 43-Jährige eine psychische Krankheit habe. Der Mann sei Truppenkoch gewesen und 2013 aus der Armee ausgeschieden. Der Mann habe sich in der Nacht auf Montag selbst gestellt und sei nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn laufe ein Strafverfahren wegen vorsätzliche Tötung, Mordes, mehrfache Gefährdung des Lebens und Verstößen gegen das Waffengesetz.