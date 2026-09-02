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Vertriebene fassen Fuß

Neues Leben: Ein Stück Ukraine mitten in Graz

Steiermark
02.09.2026 15:00
In der Küche von Anastasiia und Serhii wird alles selbst gekocht.
In der Küche von Anastasiia und Serhii wird alles selbst gekocht.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Sebastian Brandstetter
Von Sebastian Brandstetter

Mehr als 10.000 Ukrainer leben mittlerweile in der Steiermark. Der Weg in den Arbeitsmarkt ist für viele jedoch mit bürokratischen Hürden verbunden. Wie drei Beispiele aus Graz zeigen, gelingt der Einstieg dennoch – vom Fast-Food-Restaurant über das Nagelstudio bis zum eigenen Restaurant.

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Seit mehr als vier Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Viele Ukrainer flüchteten in dieser Zeit ins europäische Ausland – unter anderem auch nach Österreich. Daten des österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zufolge lebten mit Stand Jänner 2026 79.600 Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft in Österreich, 10.721 von ihnen in der Steiermark. Unter den Ukrainern im erwerbsfähigen Alter waren in der Steiermark rund 2500 erwerbstätig, exakt 193 von ihnen selbstständig.

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