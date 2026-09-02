Neues Leben: Ein Stück Ukraine mitten in Graz

Seit mehr als vier Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Viele Ukrainer flüchteten in dieser Zeit ins europäische Ausland – unter anderem auch nach Österreich. Daten des österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zufolge lebten mit Stand Jänner 2026 79.600 Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft in Österreich, 10.721 von ihnen in der Steiermark. Unter den Ukrainern im erwerbsfähigen Alter waren in der Steiermark rund 2500 erwerbstätig, exakt 193 von ihnen selbstständig.