Bittere Note für Schulessen: Nicht genügend!

Ernährung und Kochen so wichtig wie das ABC

„Die Schule von morgen soll ein Ort sein, an dem ein gesunder Lebensstil gelehrt wird“, appelliert Bundesschulsprecher Marius Hladik an die Verantwortlichen. Es ist hoch an der Zeit, dass in allen Schulen leistbares gesundes Essen angeboten wird. Und dass alle Schüler im Unterricht mehr über die Auswirkungen ihrer Ernährung auf Körper und Psyche, auf Klima, Umwelt und über den Umgang mit Lebensmitteln lernen.