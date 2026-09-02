Pädokrimineller nötigte Mädchen vor Webcam

Insgesamt fasste er eine Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten aus, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Kooperation mit dem gesondert verfolgten „White Tiger“, dessen Verfahren ebenfalls vor dem Landgericht Hamburg anhängig sei, habe die Jugendkammer aber nicht festgestellt.