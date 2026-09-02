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Pädokrimineller nötigte Mädchen vor Webcam

Digital
02.09.2026 15:47
Der Verurteilte soll auf insgesamt sieben Mädchen eingewirkt und sie unter Druck gesetzt haben, ...
Der Verurteilte soll auf insgesamt sieben Mädchen eingewirkt und sie unter Druck gesetzt haben, um sie zu sexuellen und selbstverletzenden Handlungen zu nötigen.(Bild: panitan - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Fall erinnert an den Pädokriminellen „White Tiger“: In Hamburg ist ein junger Mann verurteilt worden, der Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen und Selbstverletzungen vor der Webcam genötigt haben soll. Der Angeklagte wurde insbesondere wegen mehrerer Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt und wegen gefährlicher Körperverletzung in zehn Fällen verurteilt.

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Insgesamt fasste er eine Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten aus, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Kooperation mit dem gesondert verfolgten „White Tiger“, dessen Verfahren ebenfalls vor dem Landgericht Hamburg anhängig sei, habe die Jugendkammer aber nicht festgestellt.

Angriffe auf homosexuelle Männer
Das Gericht sah 20 Fälle im sogenannten Com-Netzwerk als erwiesen an. Der Verurteilte soll auf insgesamt sieben Mädchen eingewirkt und sie unter Druck gesetzt haben, um sie zu sexuellen und selbstverletzenden Handlungen zu nötigen. Dabei soll er teils allein, teils mit anderen gemeinschaftlich gehandelt haben.

Zu Prozessbeginn hatte die Staatsanwaltschaft dem 18-Jährigen zudem Angriffe auf homosexuelle Männer vorgeworfen. Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen sieben Fällen der gefährlichen Körperverletzung. Er soll die Opfer über Dating-Portale unter einem falschen Namen zu einem Treffen gelockt und dort – teils gemeinschaftlich – unvermittelt angegriffen haben.

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„White Tiger“ steht seit Jänner vor Gericht
Im Fall „White Tiger“ wird bereits seit Jänner gegen einen 21 Jahre alten Deutsch-Iraner vor dem Landgericht verhandelt – ebenfalls in nicht öffentlichen Sitzungen. Der Hamburger soll zwischen 2021 und 2023 insgesamt 204 Straftaten begangen haben.

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