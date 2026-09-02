„Hölle auf Erden“
Tausende Touristen fluten Traumstrand auf Kreta
Die Lagune von Balos gehört zu den bekanntesten und schönsten Naturhighlights auf der griechischen Insel Kreta. Alljährlich zieht sie Tausende Besucher an – doch dank Influencern werden es immer mehr.
Einer der schönsten Strände Griechenlands wird derzeit zum Symbol für die Schattenseiten des Massentourismus. Am berühmten Balos Beach auf Kreta drängen sich in der Hochsaison Tausende Besucher.
Videos in sozialen Medien zeigen überfüllte Holzstege, volle Ausflugsboote und Menschenmassen im flachen Wasser:
Von der „Hölle auf Erden“ ist dort bereits die Rede, berichtet die „Berliner Zeitung“. Besonders kritisiert werden neben Influencern auch Personenschifffahrtsunternehmen, die täglich Hunderte Touristen in die Nähe der Lagune bringen.
Die lokalen Behörden prüfen nun strengere Regeln, darunter eine Begrenzung auf bis zu 1200 Besucher innerhalb von drei Stunden.
Auch in anderen beliebten Regionen Griechenlands sollen neue Auflagen Natur und Strände besser schützen.
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