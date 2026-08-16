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City will 18-Jährigen

Barca bessert nach: Drittes Angebot für Rodri

La Liga
16.08.2026 08:42
Trägt Rodri bald die Wäsch‘ des FC Barcelona?
Trägt Rodri bald die Wäsch‘ des FC Barcelona?(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Lars Baron)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Barca meint‘s offenbar ernst: Der katalonische Kultklub legte soeben Manchester City sein drittes offizielles Angebot für Super-Stratege Rodri vor. Das will zumindest Transfer-Guru Fabrizio Romano in Erfahrung gebracht haben.

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Die Gerüchte kühlen nicht ab, eher entfachen sie schier täglich neue Stichflammen. Rodri, seit Jahren das Gehirn von Manchester City und der spanischen Nationalmannschaft, soll es in seine Heimat ziehen. Weil sein Vertrag bei City noch ein Jahr läuft, ist es für den englischen Giganten die letzte Chance, Kohle mit Rodri zu verdienen. Und die will er nützen. So lässt er laut Infos von Fabrizio Romano willigen potenziellen Abnehmer schon zum dritten Mal antanzen. Der FC Barcelona soll sein drittes Angebot gelegt haben. Und immer noch überzeugt davon sein, dass Rodri tatsächlich nach Katalonien kommt.

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100 Millionen für Nachfolger?
Zwar ist City keineswegs auf jeden Transfer-Cent angewiesen – brauchen könnten die „Skybules“ die „Marie“ aus Barcelona aber wohl trotzdem. Zumal auch sie im großen Stil zuschlagen wollen. Objekt der Begierde: WM-Shootingstar Ayyoub Bouaddi. Für den 18-jährigen Supertechniker wäre City kolportierterweise beriet, 100 Millionen Ablöse zu bezahlen.

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Auf offizieller Ebene ist für ManCity weder der eine noch der andere Transfer aktuell großes Thema – kein Wunder, geht es doch heute im Community Shield gegen Arsenal London.

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„Vor dem Finale, meinem ersten in diesem Verein, konzentriere ich mich nicht auf Abgänge oder Zugänge von Spielern, sondern nur darauf, wie wir uns optimal auf das Spiel vorbereiten und versuchen, das Finale zu gewinnen“, meinte Neo-Trainer Enzo Maresca bei der Pressekonferenz. Der eine oder andere Wechsel sei aber durchaus vorstellbar. „Wir können Spieler kaufen und verkaufen, bis zum Ende des Transferfensters ist alles möglich. Natürlich gibt es Dinge, die wir tun müssen. Wie viele, weiß ich im Moment noch nicht. Es kann einer sein, es können zwei sein“, sagte Maresca vor dem Match des Cupsiegers gegen den Premier-League-Sieger

Manchester-City-Trainer Enzo Marecsa
Manchester-City-Trainer Enzo Marecsa(Bild: AP/Lee Jin-man)

Rodri „schaut gut aus“
Der nach der WM am Rücken operierte Rodri sei jedenfalls bereits wieder fit für das Training. „Ich habe ihn gerade im Gebäude gesehen, ihn herzlich umarmt. Er schaut gut aus, werden wir sehen, was passiert“, sagte Maresca.

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