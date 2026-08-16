Frau stürzte am Grazer Schloßberg in die Tiefe

Dramatischer Unfall am späten Samstagabend am Grazer Schloßberg: Eine 35-Jährige saß gerade auf einem Plateau auf der steilen Westseite des Schloßbergs, als ihr nach eigenen Angaben plötzlich schwarz vor Augen wurde. Die Frau stürzte in die Tiefe und wurde schwer verletzt.
Zwei Zeuginnen hatten den Absturz der Grazerin in den Nachtstunden beobachtet und waren der 35-Jährigen zu Hilfe geeilt. Sie gaben an, dass das Opfer auf einer Brüstung gesessen habe, bevor es zum Absturz kam.
Die 35-Jährige erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde von Kräften der Berufsfeuerwehr Graz, dem Roten Kreuz, einem Notarzt sowie einer Polizeistreife gesichert und ins LKH Graz gebracht.
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