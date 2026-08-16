Schwerer Reisebus-Unfall in Ungarn: Zwölf Tote

Bei dem Unfall starben zwölf Personen, mindestens zehn weitere Reisende wurden verletzt uns ins Krankenhaus gebracht, wie der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar mitteilte. Insgesamt saßen laut der ungarischen Nachrichtenagentur MTI 57 Fahrgäste und zwei Fahrer in dem Bus aus Polen.

Der Bus war auf der Autobahn M3 bei Mezökeresztes, etwa 140 Kilometer östlich von Budapest unterwegs. Dort kam der Bus „auf einem geraden Streckenabschnitt von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und kippte um“, schrieb die Polizei auf ihrer Webseite.