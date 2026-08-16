Das war knapp! Flugzeug hob in letzter Sekunde ab

Dabei rauchte es stark im Bereich des Hauptfahrwerks, wie Augenzeugen berichten. Nach der Landung konnte die Maschine nicht mehr selbst von der Piste rollen. Das Flugzeug habe nach dem Start in München technische Probleme gemeldet, wie der Flughafen München gegenüber „aeroTELEGRAPH“ betätigt. Es schaut so aus, als ob das linke Hauptfahrwerk, die Reifen und der Rumpf beschädigt worden sind.