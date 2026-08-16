Schreck in München
Das war knapp! Flugzeug hob in letzter Sekunde ab
Das hätte in einer Katastrophe enden können! Am Samstagnachmittag schaffte es eine Boeing 787 am Flughafen München offenbar gerade noch so, unfallfrei in die Luft zu steigen. Kurz darauf musste die Maschine auch schon wieder landen ...
„Es war zunächst nichts Auffälliges zu sehen oder zu hören“, berichtet Augenzeuge Thomas Mai von dem Flugzeugstart, der gerade noch gut gegangen ist. Doch als die Boeing 787 außergewöhnlich lange auf der Startbahn rollte und nicht in die Luft stieg, „bin ich sehr stutzig geworden“, erzählt er dem Luftfahrt-Portal „aeroTELEGRAPH“.
Denn es lag „nicht mehr viel Piste“ vor dem Flugzeug der Vietnam Airlines.„Glücklicherweise hat er im letzten Moment noch Höhe aufbauen können“, sagt Mai. Das hätte in einer Katastrophe enden können, denn „hinter der Bahn kommen eine Bundesstraße und landwirtschaftliche Flächen.“
Augenzeuge Thomas Mai teilte auf seinem Youtube-Kanal ein Video des Starts der Boeing 787:
Mai betreibt einen Youtube-Kanal und filmte den Abflug der Maschine mit. In dem Video ist zu sehen, dass die Boeing 787 lange auf der Piste rollt, ohne in die Luft zu steigen. Als der Pilot es dann schafft, abzuheben, verschwindet die Maschine teils hinter einer riesigen Staubwolke.
Nach zwei Stunden wieder am Boden
Das Flugzeug nahm aber nicht wie vorgesehen Kurs auf Hanoi im Vietnam, sondern kreiste mehr als eineinhalb Stunden über Bayern. Nach zwei Stunden in der Luft landete die Boeing 787 dann schließlich wieder auf derselben Bahn, von der sie gestartet war.
Dabei rauchte es stark im Bereich des Hauptfahrwerks, wie Augenzeugen berichten. Nach der Landung konnte die Maschine nicht mehr selbst von der Piste rollen. Das Flugzeug habe nach dem Start in München technische Probleme gemeldet, wie der Flughafen München gegenüber „aeroTELEGRAPH“ betätigt. Es schaut so aus, als ob das linke Hauptfahrwerk, die Reifen und der Rumpf beschädigt worden sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.