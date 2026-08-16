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Unfall in Bezau

Gleitschirmpilot brach sich beim Starten Knöchel

Chronik
16.08.2026 09:51
Der Bergkamm der „Niedere“, zu deren Kamm auch das „Bezauer Köpfle“ gehört, gilt als Paradies ...
Der Bergkamm der „Niedere“, zu deren Kamm auch das „Bezauer Köpfle“ gehört, gilt als Paradies für Gleitschirmflieger.(Bild: APA/APA Österreich Bild früher APA Basisdienst)

Ein Gleitschirmpilot ist beim Startversuch auf dem „Bezauer Köpfle“ in Vorarlberg gestürzt und hat sich eine offene Knöchelfraktur zugezogen. Der Notarzthubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

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Ereignet hat sich der dramatische Vorfall am Samstag gegen Mittag auf dem bei Gleitschirmfliegern überaus beliebten Gipfelplateau des „Bezauer Köpfle“. Der Pilot wollte von einer freien Wiesenfläche mit seinem Gleitschirm abheben, kam aber bereits beim Anlaufnehmen zu Sturz – er war unglücklicherweise mit seinem rechten Fuß in eine Bodenunebenheit getreten und dabei umgeknickt.

In weiterer Folge wurde der Mann von seinem Gleitschirm noch einige Meter mitgerissen, ehe er im steilen Gelände zum Liegen kam. 

Mit Hubschrauber geborgen
Bei dem missglückten Manöver erlitt der Freizeitsportler eine offene Knöchelfraktur. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 8“ zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus Dornbirn geflogen.

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