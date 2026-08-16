Gleitschirmpilot brach sich beim Starten Knöchel

Ereignet hat sich der dramatische Vorfall am Samstag gegen Mittag auf dem bei Gleitschirmfliegern überaus beliebten Gipfelplateau des „Bezauer Köpfle“. Der Pilot wollte von einer freien Wiesenfläche mit seinem Gleitschirm abheben, kam aber bereits beim Anlaufnehmen zu Sturz – er war unglücklicherweise mit seinem rechten Fuß in eine Bodenunebenheit getreten und dabei umgeknickt.