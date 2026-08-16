Friaul-Brände: Rauchgeruch zieht bis nach Kärnten

Die Waldbrände in Friaul sind so extrem, dass in Kärnten Rauchgeruch und Rauchentwicklung zu bemerken sind. Das sorgte in den Sonntagmorgenstunden für einige Anrufe bei der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ).
„In der vergangenen Morgenstunden sind rund 35 Notrufe in der Landesalarm- und Warnzentrale eingegangen. Die Anrufer meldeten überwiegend Rauchentwicklung beziehungsweise deutlichen Rauchgeruch“, heißt es Sonntagfrüh.
Die Luftqualität in Tolmezzo wird von italienischen Behörden sowie in Kärnten durch die Abteilung 8 des Amtes der Kärntner Landesregierung laufend überwacht
Landesalarm- und Warnzentrale
Ursache ist die derzeit starke Rauchentwicklung infolge der Waldbrände im Raum Tolmezzo und Amaro in Friaul-Julisch Venetien. „Aufgrund der aktuellen Windströmung wird der Rauch in Richtung Kärnten verfrachtet.“ Die übermittelten Satellitenbilder zeigen die großräumige Rauchentwicklung.
„Ruhe bewahren“
Auch die Kärntner Einsatzorganisationen stehen mit den zuständigen Behörden in Kontakt und beobachten die Entwicklung. „Die Bevölkerung wird ersucht, bei Wahrnehmung von Rauchgeruch oder eingeschränkter Sicht Ruhe zu bewahren und die Notrufnummern nur bei tatsächlichen Notfällen zu wählen“, will man beruhigen.
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