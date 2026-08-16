Friaul-Brände: Rauchgeruch zieht bis nach Kärnten

„Ruhe bewahren“

Auch die Kärntner Einsatzorganisationen stehen mit den zuständigen Behörden in Kontakt und beobachten die Entwicklung. „Die Bevölkerung wird ersucht, bei Wahrnehmung von Rauchgeruch oder eingeschränkter Sicht Ruhe zu bewahren und die Notrufnummern nur bei tatsächlichen Notfällen zu wählen“, will man beruhigen.