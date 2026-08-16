„Gesundheitsproblem“: Djokovic verpatzt Rückkehr

„Gesundheitliches Problem“

Djokovic hatte nach einem sicher gewonnenen, ersten Satz massive Probleme mit der Hitze und musste sich im zweiten Satz auch übergeben. „Es ist einfach ein gesundheitliches Problem, das mir schon seit einigen Jahren zu schaffen macht“, sagte Djokovic. „Es gibt da viele Schwierigkeiten, besonders wenn es heiß und schwül ist. Ich hatte zwar damit gerechnet (dass es schwül sein würde), aber es kommen noch andere Faktoren wie Nervosität und Ähnliches hinzu, die die Situation verschlimmern – und genau das ist passiert.“