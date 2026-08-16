Forscher unterziehen Barbie neuem „Realitätscheck“

Barbara Millicent Roberts, besser bekannt als Barbie, erblickte am 9. März 1959 auf einer Spielwarenmesse in New York das Licht der Welt. 67 Jahre und mehr als eine Milliarde verkaufte Exemplare später ist die Puppe längst zu einer Ikone geworden, die weltweit Kultstatus genießt. Ein Makel haftet Barbie aber weiterhin an – nämlich jener, mit ihren Proportionen ein falsches Körperbild zu vermitteln. Ob dem auch 2026 noch so ist, haben Wissenschaftler nun in einem „Realitätscheck“ untersucht.