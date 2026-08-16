Messi verschießt schon wieder einen Elfer

Er hat‘s schon wieder getan. Wie schon bei der WM erweist sich Lionel Messi auch auf Klub-Ebene einmal mehr nicht als besonders sicherer Elfmeterschütze. In der US-Liga vergab „La Pulga“ in der Nacht auf Sonntag für seinen Verein Inter Miami.
Messi scheiterte im Top-Spiel gegen Nashville in der 23. Minute – beim Stand von 1:0 für Nashville – vom Punkt aus. Geschossen war der Penalty wirklich schlecht: flach, leicht, nicht sonderlich platziert. Das geht mit Messis Zauberfuß sicher besser. Der Nachschuss, dessen Ball den Weg ins Tor fand, zählte übrigens auch nicht.
Gebrauchter Abend
Bei der WM hatte Messi schon zwei Elfmeter vergeben. Schlechte Erinnerungen, die da wieder wach wurden. Überhaupt war es ein gebrauchter Abend für Messi und Inter: Sie gingen letztlich mit 1:4 unter.
Bei den siegreichen Gastgebern stach Hany Mukhtar heraus. Er traf doppelt und half so mit, Nashvilles Tabellenführung vor Miami in der Eastern Conference zu festigen. Nashville hält bei 43 Punkten, Miami bei 38.
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