Messi verschießt schon wieder einen Elfer

Messi scheiterte im Top-Spiel gegen Nashville in der 23. Minute – beim Stand von 1:0 für Nashville – vom Punkt aus. Geschossen war der Penalty wirklich schlecht: flach, leicht, nicht sonderlich platziert. Das geht mit Messis Zauberfuß sicher besser. Der Nachschuss, dessen Ball den Weg ins Tor fand, zählte übrigens auch nicht.