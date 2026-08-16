Auto mit vierköpfiger Familie überschlug sich

Vater wurde besonders schwer verletzt

Alle Insassen wurden noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Besonders schwer verletzt wurde der Vater, der als Lenker des Pkw nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus in ein Krankenhaus geflogen wurde. Die Mutter und die beiden Kinder konnten bodengebunden mit Rettungsfahrzeugen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.