Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf der A1

Auto mit vierköpfiger Familie überschlug sich

Oberösterreich
16.08.2026 09:57
In diesem Auto saß eine vierköpfige Familie
In diesem Auto saß eine vierköpfige Familie(Bild: FF Stadt Haag)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Westautobahn (A1) bei Haag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine vierköpfige Familie verletzt wurde.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 7 Uhr überschlug sich ein Auto im Baustellenbereich bei Kilometer 142 in Fahrtrichtung Salzburg. Das Fahrzeug, in dem sich Eltern und ihre zwei Kinder befanden, kam nach dem Überschlag schwer beschädigt auf dem Dach zum Stillstand.

Vater wurde besonders schwer verletzt
Alle Insassen wurden noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Besonders schwer verletzt wurde der Vater, der als Lenker des Pkw nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus in ein Krankenhaus geflogen wurde. Die Mutter und die beiden Kinder konnten bodengebunden mit Rettungsfahrzeugen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Stadt Haag, die Freiwillige Feuerwehr Stadt St. Valentin, der Rettungshubschrauber Christophorus, ein Notarzt sowie mehrere Fahrzeuge und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
16.08.2026 09:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
91.711 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
85.765 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
84.445 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
2606 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1578 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
870 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.
Mehr Oberösterreich
Auf der A1
Auto mit vierköpfiger Familie überschlug sich
Krone Plus Logo
Rekordtrockenheit
So hart trifft die Dürre Österreichs Landwirte
Krone Plus Logo
Extremsportler im Talk
„Der mentale Aspekt macht 95 Prozent aus“
Lokalgast verletzt
Nach Prügel-Attacke sucht die Polizei Augenzeugen
Arbeitsunfall
Stichflamme versengte Frau: Zeugen löschten Feuer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf