Auto mit vierköpfiger Familie überschlug sich

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Westautobahn (A1) bei Haag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine vierköpfige Familie verletzt wurde.
Gegen 7 Uhr überschlug sich ein Auto im Baustellenbereich bei Kilometer 142 in Fahrtrichtung Salzburg. Das Fahrzeug, in dem sich Eltern und ihre zwei Kinder befanden, kam nach dem Überschlag schwer beschädigt auf dem Dach zum Stillstand.
Vater wurde besonders schwer verletzt
Alle Insassen wurden noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Besonders schwer verletzt wurde der Vater, der als Lenker des Pkw nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus in ein Krankenhaus geflogen wurde. Die Mutter und die beiden Kinder konnten bodengebunden mit Rettungsfahrzeugen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Stadt Haag, die Freiwillige Feuerwehr Stadt St. Valentin, der Rettungshubschrauber Christophorus, ein Notarzt sowie mehrere Fahrzeuge und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.
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