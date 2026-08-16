TV-Star startet Kuss-Attacke auf Politiker Schnöll

„Ein Job hat mich ins Salzburger Land gerufen. [...] Und ich war wirklich begeistert von diesem wunderschönen Fleckchen Erde“, erzählt der ehemalige Juror von Germany‘s Next Topmodel, Bruce Darnell, stolz über seine Reise in die Mozartstadt. Eine Kooperation mit einem heimischen Möbelhaus war der Anlass. Zeit für Sightseeing blieb aber trotzdem genug.