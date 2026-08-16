TV-Star startet Kuss-Attacke auf Politiker Schnöll

Groß war die Freude von Topmodel-Star Bruce Darnell über seinen Besuch in Salzburg. „Beautiful, sympathisch, gutes Essen und diese unglaubliche Natur. What a beautiful place“, frohlockte der 69-Jährige jüngst in den sozialen Medien. Aber nicht nur bezüglich der schönen Stadt nahmen die überschwänglichen Gefühle Fahrt auf!
„Ein Job hat mich ins Salzburger Land gerufen. [...] Und ich war wirklich begeistert von diesem wunderschönen Fleckchen Erde“, erzählt der ehemalige Juror von Germany‘s Next Topmodel, Bruce Darnell, stolz über seine Reise in die Mozartstadt. Eine Kooperation mit einem heimischen Möbelhaus war der Anlass. Zeit für Sightseeing blieb aber trotzdem genug.
Unter dem Instagram-Post, den Darnell mit vielen Fotos und auch Videos unterlegte, tat sich auch ordentlich etwas in der Kommentarspalte. „Wir hoffen, dir hat es in unserer wunderschönen Stadt gefallen“, und auch einzelne Emojis wurden verteilt.
Der Kommentar von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll entzückte Bruce Darnell aber ganz besonders! Auf ein herzliches Emoji des Politikers gab es eine regelrechte Emoji-Kuss-Attake des Topmodel-Jurors zurück! Gleich vier küssende Gesichterl schickte Darnell an Schnöll.
Der Politiker ließ den Liebessturm tapfer über sich ergehen, auf eine weitere Reaktion verzichtete er allerdings.
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