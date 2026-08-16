Kutscher (79) von Wagen gestürzt und überrollt

Plötzlich gingen die Pferde durch

Kurz nach dem Überqueren des Bahnübergangs seien dann die beiden Pferde plötzlich durchgegangen. Der Kutscher versuchte, die Tiere unter Kontrolle zu bringen. Dazu stand er auf, um die Zügel besser greifen und stärker auf die Pferde einwirken zu können. Dabei stürzte der 79-Jährige von der Kutsche und wurde teilweise von dem Gefährt überrollt, hieß es weiter.