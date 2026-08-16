Kutscher (79) von Wagen gestürzt und überrollt

Dramatische Szenen in Tirol: Ein 79-jähriger Kutscher ist am Samstagnachmittag in Seefeld von seiner Pferdekutsche gestürzt und überrollt worden. Einer der vier Fahrgäste konnte das Gespann nach 50 Metern stoppen. Der verletzte Kutscher wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall kurz vor 13.30 Uhr am Seefelder Kreuzweg. Der 79-jährige Einheimische war mit einer von zwei Pferden gezogenen Kutsche unterwegs. Neben ihm befanden sich vier weitere Personen am Wagen, die im hinteren Bereich der Kutsche saßen.
Als sich das Gespann einem Bahnübergang näherte, kam ein Zug. Der Kutscher hielt die Kutsche vorschriftsmäßig vor dem Bahnübergang an und wartete, bis die Schranken wieder geöffnet waren. Anschließend setzte er die Fahrt fort, schilderte die Polizei
Kurz nachdem der Bahnübergang passiert worden war, gingen die beiden Pferde plötzlich durch.
Ermittler von der Polizei
Plötzlich gingen die Pferde durch
Kurz nach dem Überqueren des Bahnübergangs seien dann die beiden Pferde plötzlich durchgegangen. Der Kutscher versuchte, die Tiere unter Kontrolle zu bringen. Dazu stand er auf, um die Zügel besser greifen und stärker auf die Pferde einwirken zu können. Dabei stürzte der 79-Jährige von der Kutsche und wurde teilweise von dem Gefährt überrollt, hieß es weiter.
Fahrgast konnte Kutsche stoppen
Die Pferde liefen mit der Kutsche zunächst weiter. Einer der Mitfahrer gelangte daraufhin in den vorderen Bereich der Kutsche und konnte die Bremse betätigen. Nach 50 Metern kam das Gespann dann zum Stillstand.
Kutscher mit Hubschrauber in Klinik
Der Kutscher erlitt Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die vier Mitfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.
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