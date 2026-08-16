Polizei-Großeinsatz bei verwaister Benko-Villa

Drohne kreiste über Anwesen

Der Einsatz dauerte jedenfalls mehrere Stunden, wie Augenzeugen gegenüber der „Krone“ schilderten. Auch eine Drohne sei über einen Zeitraum von knapp eineinhalb Stunden immer wieder rund um das Anwesen gekreist. Später sei dann auch noch die Spurensicherung vor Ort gewesen. Gegen Mitternacht wurde bei der Benko-Villa erneut Polizei gesichtet.