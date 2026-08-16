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Krimi in Cincinnati

Zverev konnte erst um 2:15 Uhr zum Jubel ansetzen

Tennis
16.08.2026 09:28
Ganz schön anstrengend. Alexander Zverev musste eine Nachtschicht einlegne.
Ganz schön anstrengend. Alexander Zverev musste eine Nachtschicht einlegne.(Bild: AFP/EMILEE CHINN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Den Matchball verwandelte er erst um 2:15 Uhr Ortszeit. Alexander Zverev musste eine mühsame Nachtschicht hinlegen, um beim ATP-Turnier in Cincinnati sein Auftaktspiel gegen den Briten Cameron Norrie zu meistern.

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Erst knapp vor Mitternacht waren beide Spieler auf den Court gekommen. Und dann ging‘s richtig zur Sache. Über zweieinhalb Stunden lang bekämpften sich der an Nummer eins gesetzte Deutsche und der Engländer nach allen Regeln der Tenniskunst – bis es am Ende 3:6, 6:3 und 6:3 für Zverev hieß.

(Bild: AFP/EMILEE CHINN)

Ein hartes Stück Arbeit für den Deutschen, der aber seine Favoritenstellung trotzdem untermauerte. Zumal weder Carlos Alcaraz noch Jannik Sinner beim Turnier dabei sind. Beide regenerieren noch, beide wollen für die US Open fit sein.

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