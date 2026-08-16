Zverev konnte erst um 2:15 Uhr zum Jubel ansetzen

Erst knapp vor Mitternacht waren beide Spieler auf den Court gekommen. Und dann ging‘s richtig zur Sache. Über zweieinhalb Stunden lang bekämpften sich der an Nummer eins gesetzte Deutsche und der Engländer nach allen Regeln der Tenniskunst – bis es am Ende 3:6, 6:3 und 6:3 für Zverev hieß.