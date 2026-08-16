„Krone“-Leser hatten die besten Perseiden-Blicke

Beim exklusiven Abend für die Sieger des „Krone“-Gewinnspiels auf der Sternwarte Martinsberg (NÖ) kamen die Gäste voll auf ihre Rechnung. Das atemberaubende Himmelszelt einer tiefschwarzen und wenig von Licht „verschmutzten“ Nacht breitete sich aus und ließ die vielen Sternschnuppen ganz besonders hell wirken.
Man hatte den besten Himmel, den man sich zur spektakulären Perseiden-Schau vorstellen kann, schwärmte Michael Jäger, Obmann des Astronomischen Zentrums Martinsberg (AZM). Denn: „So dunkel ist es nur in Martinsberg“, sagt Jäger über den Waldviertler Sternenhimmel.
35 Sieger des „Krone“-Gewinnspiels waren bei der exklusiven Perseiden-Nacht dabei und sahen nicht nur mit freiem Auge die Milchstraße und den Andromedanebel (Nachbargalaxie), sondern auch beeindruckende Sternschnuppen, Kometenschweife in tiefschwarzer Nacht.
Noch sichtbar
Dabei wurden sie vom Team der Sternwarte mit spannendem Wissen über die Perseiden und das Universum versorgt: Eigentlich ist das Naturschauspiel das Abfallprodukt eines großen Kometenschweifs, der alle 120 Jahre um die Sonne kreist. Immer im August kreuzt dann die Erde die Flugbahn des Kometenschweifs. Mit 80 Kilometern pro Sekunde Geschwindigkeit verglühen dann in 80 bis 100 Kilometern Höhe die Teile und bringen den Nachthimmel zum Leuchten. Zwei, drei Tage werden die Sternschnuppen noch zu sehen sein.
„So ein schöner Abend auf der Sternwarte in Martinsberg. Zum ersten Mal im Leben habe ich eine helle Sternschnuppe mit einem Kometenschweif gesehen. Das war ein ganz besonderes Schauspiel.“
Kristina Strasser aus Gmünd
Bild: Attila Molnar
„Zum ersten Mal im Leben habe ich so richtig die Milchstraße und die Saturnringe gesehen. Die Vorträge über das Universum haben mich begeistert, weil sie uns auch gezeigt haben, wie klein wir sind.“
Karl Zalesak aus Gars am Kamp
Bild: Attila Molnar
„Mein schönstes Erlebnis an diesem Abend im Astronomischen Zentrum Martinsberg war die genaue Erklärung der Sternbilder. Zwei Sternschnuppen leuchteten so richtig hell am klaren Nachthimmel auf.“
Rainer Strasser aus Gmünd
Bild: Attila Molnar
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