„Krone“-Leser hatten die besten Perseiden-Blicke

Noch sichtbar

Dabei wurden sie vom Team der Sternwarte mit spannendem Wissen über die Perseiden und das Universum versorgt: Eigentlich ist das Naturschauspiel das Abfallprodukt eines großen Kometenschweifs, der alle 120 Jahre um die Sonne kreist. Immer im August kreuzt dann die Erde die Flugbahn des Kometenschweifs. Mit 80 Kilometern pro Sekunde Geschwindigkeit verglühen dann in 80 bis 100 Kilometern Höhe die Teile und bringen den Nachthimmel zum Leuchten. Zwei, drei Tage werden die Sternschnuppen noch zu sehen sein.