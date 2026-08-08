Betrugswelle gegen Urlauber: So schützen Sie sich

Cyberkriminelle nehmen mit einer neuen Masche sowohl die Nutzer von Booking.com als auch die dort Unterkünfte feilbietenden Hoteliers ins Visier: Erst erschleichen sie sich Zugang zu den Benutzerkonten der Hoteliers, um dort Buchungsdaten abzusaugen. Dann werden die Gäste in spe kontaktiert – mit täuschend echt wirkenden Phishing-Nachrichten, in denen ihre echten Buchungsdaten genannt werden. Auch in Österreich gingen Urlauber den Kriminellen ins Netz. Wir zeigen, wie Sie die verhängnisvollen Nachrichten erkennen und den perfiden Plan der Absender durchkreuzen.