Schwere Verletzung trübt Freude über zweiten Sieg

Das zweite Saisonspiel von Salzburgs Frauen in der Bundesliga begann alles andere als gut. Bereits nach 20 Minuten musste Bullen-Trainer Dusan Pavlovic im Heimmatch gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen wechseln. Greta Spinn verletzte sich bei einer Grätsche ihrer Gegenspielerin, knöchelte dabei um und krümmte sich vor Schmerzen. Anschließend verließ sie mit Verdacht auf Knochenbruch und Bänderriss von zwei Betreuern gestützt das Feld. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, sagte der Coach. Zumindest die Befürchtung der Knochenbrüche bestätigte sich nicht. Sonntag steht noch eine MRT-Untersuchung an. Theresa D‘Angelo ersetzte den Pechvogel im Match. „So will man auch nicht eingewechselt werden“, sagte sie nach Spielende.