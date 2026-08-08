Schwere Verletzung trübt Freude über zweiten Sieg

Salzburg bleibt auch nach Spiel Nummer zwei in der Frauen-Bundesliga makellos. Doch der 2:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen hatte einen großen Wermutstropfen: Greta Spinn verletzte sich nach einer Viertelstunde schwer und musste mit der Rettung abtransportiert werden.
Das zweite Saisonspiel von Salzburgs Frauen in der Bundesliga begann alles andere als gut. Bereits nach 20 Minuten musste Bullen-Trainer Dusan Pavlovic im Heimmatch gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen wechseln. Greta Spinn verletzte sich bei einer Grätsche ihrer Gegenspielerin, knöchelte dabei um und krümmte sich vor Schmerzen. Anschließend verließ sie mit Verdacht auf Knochenbruch und Bänderriss von zwei Betreuern gestützt das Feld. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, sagte der Coach. Zumindest die Befürchtung der Knochenbrüche bestätigte sich nicht. Sonntag steht noch eine MRT-Untersuchung an. Theresa D‘Angelo ersetzte den Pechvogel im Match. „So will man auch nicht eingewechselt werden“, sagte sie nach Spielende.
Salzburgs Kobler traf beim Comeback
Rund 20 Minuten nach Spinns Verletzung hatten die Salzburgerinnen immerhin einen Grund zur Freude: Kapitänin Katja Wienerroither (36.) schob nach hervorragender Vorarbeit von Lena Triendl zum 1:0 ein. Der Gang in die Kabine fiel entsprechend schwer. Weil die Rettung noch nicht da war, wurde Spinn noch behandelt, bekam Infusionen. Doch ihre Mitspielerinnen gingen getreu dem Motto „Für Greta“ gestärkt wieder aufs Feld. Comebackerin Emelie Kobler (66.) erhöhte auf 2:0. Aufgrund einer Schleimbeutelentzündung im Knie arbeitete sie für einen Großteil der Vorbereitung individuell und kam gleich eindrucksvoll zurück.
Der Sieg war danach nicht mehr in Gefahr. Zum Feiern war den Salzburgerinnen aufgrund der wohl schweren Verletzung Spinns nach dem Spiel aber nicht zumute. Vor allem Linksverteidigerin und Schwester Laura traf die Verletzung sehr. „Wir werden Greta bestimmt besuchen“, meinten D‘Angelo und Alessia Pamminger.
ADMIRAL Frauen Bundesliga: Red Bull Salzburg – Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen 2:0 (1:0). – Torfolge: 1:0 (36.) Wienerroither, 2:0 (66.) Kobler. – FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Guha; Illinger, Hamzic, Schirmbrand, L. Spinn (76. Lutz); G. Spinn (20. D‘Angelo), Grünwald (76. Talwieser), Plattner, Pamminger (61. Schwarz); Wienerroither (61. Kobler), Triendl. – Akademie Liefering, 241, Hofer.
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