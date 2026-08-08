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NHL-Star in Graz:

„Ich habe selbst zu einem Vanek aufgeschaut!“

Eishockey
08.08.2026 12:30
Marco Rossi (li.) geht mit Vancouver in seine sechste NHL-Saison.
Marco Rossi (li.) geht mit Vancouver in seine sechste NHL-Saison.(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Eakin Howard)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Österreichs NHL-Star Marco Rossi inspiriert im Rahmen der „Eishockey Days“ in Graz 70 Talente. Für Vancouvers Millionenmann ist‘s ein Heimspiel. Mit der „Krone“ plauderte der Hockey-Export über seine Hochzeit, seine steirische „Zweitheimat“ und einen Appell an die Stars von morgen.

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„Ich will den Kindern einfach etwas zurückgeben!“ Kurz und prägnant erklärt Österreichs Eishockey-Topstar Marco Rossi (24), warum er in der NHL-Pause in Graz mit knapp 70 Hockey-Kids für eine Woche täglich aufs Eis der Liebenauer B-Halle steigt. „Ich hab selbst als Kind zu Stars wie Thomas Vanek, Timo Meier und Michi Grabner aufgeschaut, weiß, was so ein Kontakt bewirken kann. Ich will auch die Einstellung unserer Talente ändern. Wenn sie etwas erreichen wollen, dürfen sie sich nicht selbst limitieren, sie brauchen hohe Ziele und große Träume, müssen groß denken wie die Amerikaner.“

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