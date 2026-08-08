„Ich habe selbst zu einem Vanek aufgeschaut!“

„Ich will den Kindern einfach etwas zurückgeben!“ Kurz und prägnant erklärt Österreichs Eishockey-Topstar Marco Rossi (24), warum er in der NHL-Pause in Graz mit knapp 70 Hockey-Kids für eine Woche täglich aufs Eis der Liebenauer B-Halle steigt. „Ich hab selbst als Kind zu Stars wie Thomas Vanek, Timo Meier und Michi Grabner aufgeschaut, weiß, was so ein Kontakt bewirken kann. Ich will auch die Einstellung unserer Talente ändern. Wenn sie etwas erreichen wollen, dürfen sie sich nicht selbst limitieren, sie brauchen hohe Ziele und große Träume, müssen groß denken wie die Amerikaner.“