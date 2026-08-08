„Praxisnahe Anpassung an derzeitige Arbeitswelt“

Vier-Tage-Woche, geteilte Dienste und Einsätze am Wochenende: Arbeit ist nicht gleich Arbeit und je nach Beruf ist der klassisch geregelte Vollzeit-Bürojob mit festen Arbeitszeiten von morgens um 9 bis abends um fünf Uhr nicht die Lebensrealität aller Kärntnerinnen und Kärntner. Doch, was sagt das Arbeitsrecht bei Jugendlichen, sprich Lehrlingen, die außerhalb dieser Zeiten beschäftigt werden sollen?