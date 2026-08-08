„Praxisnahe Anpassung an derzeitige Arbeitswelt“

Kärntner ÖVP und Unternehmer wollen Flexibilität für jugendliche Lehrlinge. In einigen Branchen gibt es bereits Sonderregelungen zur Arbeitszeit, in vielen fehlt aber ein moderner Zugang zum Thema in Bezug auf Vier-Tage-Woche oder Wechseldienste. Eine Forderung vom Landtag liegt bereits beim Bund!
Vier-Tage-Woche, geteilte Dienste und Einsätze am Wochenende: Arbeit ist nicht gleich Arbeit und je nach Beruf ist der klassisch geregelte Vollzeit-Bürojob mit festen Arbeitszeiten von morgens um 9 bis abends um fünf Uhr nicht die Lebensrealität aller Kärntnerinnen und Kärntner. Doch, was sagt das Arbeitsrecht bei Jugendlichen, sprich Lehrlingen, die außerhalb dieser Zeiten beschäftigt werden sollen?
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