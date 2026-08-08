MotoGP: Martin holt sich Sprintsieg in Silverstone

Jorge Martin hat sich den Sieg im MotoGP-Sprint in Silverstone geholt. Der Spanier setzte sich am Samstag vor dem Japaner Ai Ogura und Marco Bezzecchi aus Italien durch. Eine Enttäuschung erlebte unterdessen Marc Marquez.
Martin bleibt damit ein weiteres Mal das Maß aller Dinge in der MotoGP. Hinter dem Spanier absolvierte Ogura ein sicheres Rennen und sah seinen zweiten Platz nur in der Anfangsphase bedroht.
Spannender war da der Kampf um den verblieben Stockerlplatz. Am Ende setzte sich der Italiener Marco Bezzecchi vor Alex Marquez und seinem Landsmann Fabio Di Giannantonio durch.
Hauptrennen am Sonntag
Die weiteren Plätze belegten Pedro Acosta und Joan Mir. Topstar Marc Marquez landete nur auf dem für ihn enttäuschenden neunten Rang. Der GP von Großbritannien steigt am Sonntag (14:00 Uhr im sportkrone.at-Liveticker).
Martin hält nun bei 220 Punkten und 17 Zählern Vorsprung auf Ogura (203). Dahinter folgen Bezzecchi (193), Marquez (191) und Fabio Di Giannantonio (189). KTM-Pilot Pedro Acosta, im Sprint Sechster, steht als Siebenter bei 152 Punkten. Brad Binder kam am Samstag als Elfter ins Ziel.
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