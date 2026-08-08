„In die Top-4 zu kommen, wird immens schwer!“

Die neu eingeführte Regionalliga Süd hat die erste Runde auf dem Buckel. Für die drei steirischen Aufsteiger gab es Magerkost, nur einer konnte schon anschreiben. Nicht überraschend: Liga-Frischling Tillmitsch war mit 700 Zuschauern gleich der Fan-Magnet. Zu jubeln hatten die Südsteirer aber nichts.
Die erste Runde in der neuen Regionalliga Süd ist geschlagen. Die Aufsteiger mussten beim Ligaauftakt gleich zur Kenntnis nehmen, dass in der dritten Leistungsstufe ein anderer Wind weht! Nur Allerheiligen konnte anschreiben. Die Gallier machten mit einem 1:1 in Deutschlandsberg Beute. Nichts zu holen gab es für Eggendorf/Hartberg Amateure (0:1 in Gleisdorf) und Tillmitsch, das daheim gegen Kalsdorf detto mit 0:1 in die Knie ging.
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