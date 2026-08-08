Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirres Posting

Britney Spears: „Ich habe als Mama versagt“

Society International
08.08.2026 18:00
Sängerin Britney Spears spricht in einem Post auf X über ihre Söhne.
Sängerin Britney Spears spricht in einem Post auf X über ihre Söhne.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Popstar Britney Spears meldet sich mit einem emotionalen Post über ihr Mutter-Sein zu Wort. Darin spricht die 44-Jährige offen über Schuldgefühle, Fehler aus der Vergangenheit und ihr schwieriges Verhältnis zu ihren Söhnen – und richtet bewegende Worte an ihre Kinder.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit „Baby One More Time“ gelang Britney Spears in den 90er-Jahren der Durchbruch. In den vergangenen Jahren wurde es musikalisch zwar ruhiger um die Sängerin, aus den Schlagzeilen verschwand sie dennoch nie. Ihre ungewöhnlichen Tanzvideos und persönlichen Posts sorgten ebenso für Gesprächsstoff wie ihr Liebesleben, Berichte über Suchtmittel, das Ende ihrer 13-jährigen Vormundschaft und ihre 2023 erschienenen Memoiren „The Woman in Me“. 

Nun meldete sich die 44-Jährige erneut mit einer emotionalen und stellenweise kryptischen Nachricht bei ihren Fans auf der Plattform X zu Wort. Darin blickt Spears auf ihre Vergangenheit zurück, spricht über Schuldgefühle als Mutter und entschuldigt sich für Fehler, die sie gemacht habe. Dazu teilte die Sängerin ein älteres Foto ihrer beiden Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) am Strand. 

Damals schien alles noch unbeschwert: Britney Spears 2013 mit ihren Söhnen Sean Preston ...
Damals schien alles noch unbeschwert: Britney Spears 2013 mit ihren Söhnen Sean Preston Federline (li.) und Jayden James Federline (re.).(Bild: Sara De Boer/ Startraks Photo)

Schuldgefühle
Wie Spears schreibt, habe sie vor rund fünf Jahren erfahren, dass ihre Eltern Jamie und Lynne zusammen mit Ex-Partner Kevin Federline heimlich Zeit mit ihren Kindern verbracht hätten – ohne sie. Das habe sie tief getroffen. „Ich war zutiefst erschüttert“, schreibt die Sängerin und verrät, deshalb sogar „zwei Monate lang nur geweint“ zu haben.

Besonders nachdenklich macht Spears jedoch eine Aussage eines ihrer Söhne. Als dieser ihr gesagt habe, nicht an Gott zu glauben, sei in ihr das Gefühl aufgekommen, „als Mutter versagt“ zu haben. Die Sängerin, die nach eigenen Angaben täglich betet, richtet daraufhin bewegende Worte an ihre Kinder: „Ich möchte meinen Kindern und den Menschen im Allgemeinen sagen, dass es mir leidtut für meine Fehler in der Vergangenheit.“

Einfach „nur“ Mama sein
Gleichzeitig macht Spears deutlich, dass sie die Schuld für ihre schwierige Vergangenheit nicht nur bei sich selbst sucht. Sie habe trotz ihrer „unglaublichen Intelligenz“ lange nicht sie selbst sein können und wirft ihrem Umfeld erneut vor, sie ausgenutzt zu haben. Heute sehe sie vieles anders: Nach einem Leben, in dem sie sich oft missverstanden gefühlt habe, wolle sie vor allem eines sein – Mama.

Lesen Sie auch:
Adabei Primetime
Skandal um Britney ++ So romantisch ist Heidi Klum
06.03.2026

Trunkenheit und Lebensgeschichte
Eine unbeschwerte Mutterrolle war Spears allerdings über viele Jahre kaum vergönnt. Während ihrer 13-jährigen Vormundschaft hatte die Sängerin nur wenig Kontrolle über ihr eigenes Leben. Auch das Verhältnis zu ihren beiden Söhnen war lange schwierig. Die beiden lebten überwiegend bei ihrem Vater Kevin Federline, zeitweise herrschte zwischen ihnen und ihrer berühmten Mutter kaum Kontakt.

Doch auch nach dem Ende der Vormundschaft im Jahr 2021 kehrte in Spears’ Leben keine Ruhe ein. Im März dieses Jahres wurde die Sängerin wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen, wenige Wochen später begab sie sich freiwillig in eine Entzugsklinik. Im Mai bekannte sie sich schließlich wegen rücksichtslosen Fahrens schuldig und erhielt unter anderem ein Jahr Bewährung. Ausgerechnet ihre Söhne sollen in dieser schwierigen Zeit eine wichtige Stütze gewesen sein und Spears dazu bewegt haben, sich Hilfe zu holen. Inzwischen haben sich Mutter und Söhne wieder angenähert. Die 44-Jährige soll sehr glücklich darüber sein, wieder mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können. 

Ihre bewegte Lebensgeschichte soll künftig auch auf der großen Leinwand erzählt werden. Universal Pictures arbeitet an einer Verfilmung ihrer Memoiren „The Woman in Me“. Regie führt „Wicked“-Macher Jon M. Chu, Spears selbst soll eng in das Projekt eingebunden sein. Wann der Film in die Kinos kommt und wer die Pop-Ikone spielen wird, steht bislang noch nicht fest.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
08.08.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
TV-Star geht mit Kanzler Stocker hart ins Gericht
144.457 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kanzler Stocker auf dem Weg zur Fragerunde in Salzburg.
Wien
Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden
143.598 mal gelesen
In einer Wiener Filiale des Dorotheums kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Überfall.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
111.560 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1649 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1614 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Innenpolitik
Sager wirkt nach: Mütter-Aufstand gegen Kanzler
1486 mal kommentiert
Österreichs Mütter rechnen knallhart mit dem Kanzler ab.
Mehr Society International
Wirres Posting
Britney Spears: „Ich habe als Mama versagt“
Hot im Bikini
Irina Shayk beeindruckt mit krassen Bauchmuskeln
Bewusstlos am Pool
Reese Witherspoon in großer Sorge um ihren Vater
Auf Wolke sieben
Hamilton zeigt Liebesglück mit Kim Kardashian
„KI lässt grüßen“
Fans lästern über Bikini-Fotos von Carmen Geiss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf