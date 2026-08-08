Britney Spears: „Ich habe als Mama versagt“

Doch auch nach dem Ende der Vormundschaft im Jahr 2021 kehrte in Spears’ Leben keine Ruhe ein. Im März dieses Jahres wurde die Sängerin wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen, wenige Wochen später begab sie sich freiwillig in eine Entzugsklinik. Im Mai bekannte sie sich schließlich wegen rücksichtslosen Fahrens schuldig und erhielt unter anderem ein Jahr Bewährung. Ausgerechnet ihre Söhne sollen in dieser schwierigen Zeit eine wichtige Stütze gewesen sein und Spears dazu bewegt haben, sich Hilfe zu holen. Inzwischen haben sich Mutter und Söhne wieder angenähert. Die 44-Jährige soll sehr glücklich darüber sein, wieder mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können.

Ihre bewegte Lebensgeschichte soll künftig auch auf der großen Leinwand erzählt werden. Universal Pictures arbeitet an einer Verfilmung ihrer Memoiren „The Woman in Me“. Regie führt „Wicked“-Macher Jon M. Chu, Spears selbst soll eng in das Projekt eingebunden sein. Wann der Film in die Kinos kommt und wer die Pop-Ikone spielen wird, steht bislang noch nicht fest.