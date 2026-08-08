„Unfassbar“: Auch AK-Chefin über Stocker empört

„Es ist Feuer am Dach“

Indirekte Kritik übte die AK-Chefin auch am roten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der zuletzt Bundesparteichef Andreas Babler indirekt den Rücktritt nahegelegt hatte. „Er hat recht, es ist Feuer am Dach“, sah Anderl wie Doskozil angesichts schlechter Umfragewerte und Wahlergebnisse Handlungsbedarf. „Aber ich möchte hier anmerken: Es liegt nicht immer an einer Person.“ Diskussionen – „ob es um den Parteivorsitzenden geht, ob es um andere Themen geht“ – sollten in den Gremien geführt werden. Danach müsse die Partei „mit einer Sprache nach außen gehen, damit die Menschen auch uns wieder vertrauen“. Das fehle derzeit.