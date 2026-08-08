Austria Lustenau jagt gegen GAK Bundesliga-Rekord

Nachdem der GAK zum Auftakt gegen Meister LASK eine 0:3-Niederlage einstecken musste, durfte sich Aufsteiger Austria Lustenau daheim gegen die SV Ried zumindest über einen Punkt freuen. Am Samstag wollen die Vorarlberger in Graz nachlegen. Es geht aber nicht nur um Punkte, die Grün-Weißen könnten in Graz auch einen Bundesliga-Rekord aufstellen.