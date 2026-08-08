Austria Lustenau jagt gegen GAK Bundesliga-Rekord

Nachdem der GAK zum Auftakt gegen Meister LASK eine 0:3-Niederlage einstecken musste, durfte sich Aufsteiger Austria Lustenau daheim gegen die SV Ried zumindest über einen Punkt freuen. Am Samstag wollen die Vorarlberger in Graz nachlegen. Es geht aber nicht nur um Punkte, die Grün-Weißen könnten in Graz auch einen Bundesliga-Rekord aufstellen.
Freunde von Statistiken kommen beim Duell GAK gegen Austria Lustenau voll auf ihre Rechnung. So sind die Hausherren seit sieben Runden im eigenen Stadion ungeschlagen, zudem gewannen die Grazer von den bisherigen zwölf Bundesligaduellen gegen Lustenau gleich neun. So viele wie gegen keinen anderen Klubs.
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