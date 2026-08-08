Wildschwein legte U-Bahn in Budapest lahm

Verletztes Tier verkroch sich unter U-Bahn-Garnitur

Doch aus Spaß wurde bald ernst. Der stachelige Besucher verirrte sich kurzzeitig auch in einen U-Bahn-Waggon und sorgte unter den Fahrgästen für Schrecken. Verletzt wurde niemand. Wenig später lief das Tier den Angaben der Budapester Verkehrsbetriebe, die nach der ersten Sichtung des Wildschweins die Station evakuiert und den Strom abgeschaltet hatten, sogar auf die Schienen und versteckte sich unter dem Triebwagen einer wartenden Garnitur.

Zunächst hatte es in Medienberichten geheißen, dass das Wildschwein von einem anderen Zug erfasst worden sei. Doch die Verkehrsbetriebe stellten in einer Mitteilung klar, dass die Verletzungen des Tieres nicht mit einem Zusammenprall im Zusammenhang stünden. Die verzwickte Situation – das Tier wollte nicht mehr herauskommen – löste schlussendlich ein Jäger. Er erlegte das Wildschwein.