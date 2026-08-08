180.000 Euro Steuergeld für falschen Tierschutz

Wiederkehrendes Geschäft mit Mitleid

Fünf Hunde und neun Katzen hatten überhaupt keine Antikörper im Blut. Sie waren also nie geimpft worden, trotz gegenteiliger Angaben in den Papieren. Die geplante Route des Transporters hätte über mehrere EU-Staaten geführt, unter anderem Tschechien, Ungarn, die Slowakei, Deutschland und die Beneluxländer. Der Fahrer gab zudem an, dass derzeit etwa 3000 weitere Tiere in der Ukraine auf die Ausfuhr in die EU warteten.