Warum sich Jugendwörter immer schneller verändern

„Cringe“, „slay“, „lost“ oder „Digga“ – solche Wörter hört man heutzutage immer öfter. Besonders durch TikTok verbreiten sich neue Jugendwörter rasant. Krone+ erklärt, warum ein Begriff, der heute noch gar nicht existiert, morgen schon komplett viral sein kann.
„Hä, was heißt denn jetzt schon wieder, Digga du bist voll delulu?“ Bei der letzten Familienfeier verstand ich meine Teenie-Cousinen plötzlich nicht mehr. Dabei gehöre ich selbst noch einer jungen Generation an. Es wirkt so, als würde es immer schneller neue Jugendwörter geben. Doch warum ist es so? Woran liegt es, ob ein neues Wort nur ein kurzer Trend bleibt oder dauerhaft in die Alltagssprache übergeht?
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