Pool trotz Verbot gefüllt? Das kann teuer werden

Der Pool gehört Ihnen, für das Wasser bezahlen Sie auch. Trotzdem kann es sein, dass Ihnen die Gemeinde das Befüllen des Schwimmbeckens verbietet. Klingt absurd? Darf aber sein. Wer Ihnen was wann verbieten kann, welche Strafen bei Missachtung drohen und vor allem, wie man das kontrollieren kann? Wir haben den Überblick.