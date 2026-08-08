Ist die Gesundheitsoffensive ihr Geld wert?

Herzchirurgie, Neurochirurgie, modernste OP-Robotik: Das Burgenland baut seine Gesundheitsversorgung so stark aus wie kaum ein anderes Bundesland in Österreich. Doch die Offensive hat ihren Preis. Im Geschäftsbericht der Gesundheit Burgenland für 2025 steht ein Minus von knapp 19 Millionen Euro. Zudem ist das Eigenkapital geschrumpft, die Bankverbindlichkeiten sind um rund 71 Millionen Euro gestiegen. Was also kostet die Gesundheitsoffensive und was bekommen die Burgenländer dafür?