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Trotz Millionenminus

Ist die Gesundheitsoffensive ihr Geld wert?

Burgenland
08.08.2026 19:00
Landeshauptmann Doskozil hält am Ausbau der Gesundheitsversorgung fest, auch der CEO der ...
Landeshauptmann Doskozil hält am Ausbau der Gesundheitsversorgung fest, auch der CEO der Gesundheit-Burgenland, Florian Schlechtleitner (r.), will bei Behandlungen nicht sparen.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, Landesholding Burgenland, Gesundheit Burgenland/Muik, Gesundheit Burgenland)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Bei der Gesundheit Burgenland stehen fast 19 Millionen Euro Verlust in der Bilanz, das Eigenkapital schrumpft, die Bankverbindlichkeiten steigen um 71 Millionen Euro. Was die Gesundheitsoffensive kostet, was Patienten davon haben und warum Landeshauptmann Doskozil trotzdem sagt: „Das geht sich aus.“

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HerzchirurgieNeurochirurgiemodernste OP-Robotik: Das Burgenland baut seine Gesundheitsversorgung so stark aus wie kaum ein anderes Bundesland in Österreich. Doch die Offensive hat ihren Preis. Im Geschäftsbericht der Gesundheit Burgenland für 2025 steht ein Minus von knapp 19 Millionen Euro. Zudem ist das Eigenkapital geschrumpft, die Bankverbindlichkeiten sind um rund 71 Millionen Euro gestiegen. Was also kostet die Gesundheitsoffensive und was bekommen die Burgenländer dafür?

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