„Stell dir vor, du holst mit Rapid einen Titel“

„Mein Respekt gegenüber Rapid wird immer riesengroß sein. Aber Emotionen soll man nicht verstecken. Es hängt von der Situation ab.“ Noch weiß Stefan Schwab nicht, ob er am Sonntag bei einem Tor jubeln würde. „Aber ich freu mich darauf.“ Mit der SV Ried im Innviertel. „In Hütteldorf wird es dann im Dezember sicher emotionaler“, glaubt der Routinier. „Ich war ja bei der Geburtsstunde des Stadions dabei.“