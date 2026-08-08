„Stell dir vor, du holst mit Rapid einen Titel“

Emotionen garantiert! Viele Jahre führte Stefan Schwab Rapid als Kapitän an, am Sonntag (17 Uhr) empfängt der 35-Jährige „seine“ Grün-Weißen! Mit der „Krone“ sprach der Routinier über die geplatzte Rückkehr, die Qualitäten der Hütteldorfer und die neue Spielweise der Innviertler. Ein Torjubel ist nicht ausgeschlossen. Was aber nichts am „riesigen Respekt“ ändert...
„Mein Respekt gegenüber Rapid wird immer riesengroß sein. Aber Emotionen soll man nicht verstecken. Es hängt von der Situation ab.“ Noch weiß Stefan Schwab nicht, ob er am Sonntag bei einem Tor jubeln würde. „Aber ich freu mich darauf.“ Mit der SV Ried im Innviertel. „In Hütteldorf wird es dann im Dezember sicher emotionaler“, glaubt der Routinier. „Ich war ja bei der Geburtsstunde des Stadions dabei.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.