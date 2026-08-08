In nur acht Stunden fuhren zwei Autos in Baugruben

Fahrer alkoholisiert

Den Anfang nahm der Einsatzreigen bereits am Freitag kurz vor Mitternacht. Da wurden die FF Schärding und FF St. Florian alarmiert, weil ein Mopedauto kopfüber in einer Grube lag. Der verletzte Lenker – ein 64-Jähriger aus Peuerbach – war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Freiwilligen geborgen werden. Unfallursache könnte in diesem Fall eine „illegale Betankung“ gewesen sein, denn laut Polizei war der Fahrer alkoholisiert.