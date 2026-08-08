In nur acht Stunden fuhren zwei Autos in Baugruben

Trotz Leitbaken und 30er-Zone musste eine Feuerwehr im Innviertel zweimal innerhalb von acht Stunden ausrücken, weil Autofahrer im Baustellenbereich in Gruben landeten. „Das ist schon wie ein schlechter Film“, schmunzelt ein Freiwilliger.
Sommerzeit ist bekanntlich Baustellenzeit. In Schärding treibt diese Tatsache aber skurrile Blüten. Dort finden derzeit auf der B 137 Sanierungsarbeiten statt und innerhalb von nur acht Stunden musste die Feuerwehr zweimal in den Baustellenbereich ausrücken. Denn trotz Absperrungen stürzten zwei Autos in dortige Baugruben.
Fahrer alkoholisiert
Den Anfang nahm der Einsatzreigen bereits am Freitag kurz vor Mitternacht. Da wurden die FF Schärding und FF St. Florian alarmiert, weil ein Mopedauto kopfüber in einer Grube lag. Der verletzte Lenker – ein 64-Jähriger aus Peuerbach – war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Freiwilligen geborgen werden. Unfallursache könnte in diesem Fall eine „illegale Betankung“ gewesen sein, denn laut Polizei war der Fahrer alkoholisiert.
Absperrung umfahren
Kaum acht Stunden später landete im knapp drei Kilometer entfernten Baustellenbereich erneut ein Auto in einer Baugrube. Die Lenkerin (72) aus dem Bezirk Schärding hatte Glück und konnte ihr Fahrzeug noch selbstständig verlassen. Sie dürfte zuvor die Absperrung missachtet haben. „Die Baustellen sind mit Leitbaken gesichert, es gilt dort Tempo 30“, schildert Florian Kirchmayr, FF Schärding.
Kran im Dauereinsatz
Beide Mal kam das Kranfahrzeug der Wehr zum Einsatz, um die havarierten Autos zu bergen. Was sich der Freiwillige bei der zweiten Alarmierung dachte? „Das gibt es ja nicht, das ist wie ein schlechter Film“, schmunzelt Kirchmayr.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.