Kopfball-Tore bescheren GAK Sieg gegen Lustenau!

Der GAK hat in der zweiten Runde der neuen Saison der Fußball-Bundesliga die ersten Punkte bejubelt! Acht Tage nach dem Auftakt-0:3 bei Meister LASK zeigten die Rotjacken am Samstag gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau eine klare Steigerung und siegten dank Kopfball-Treffern von Donovan Pines (18.) und Alexander Hofleitner (66.) mit 2:1 (1:0). Lustenau kam durch Dion Kacuri (51.) dem nächsten Remis zwar nahe, blieb letztlich aber zu harmlos, um Punkte ins Ländle mitzunehmen ...
Der GAK, neu mit Ludwig Vraa, Anderson und Mark Grosse in der Startelf, begann überfallsartig und hatte mit einem gefährlich abgefälschten Hofleitner-Schuss gleich eine Chance (2.). Die Hausherren agierten aktiver und belohnten sich erstmals nach rund 20 Minuten: 1,96-Meter-Mann Pines flog nach einer Flanke von Kapitän Christian Lichtenberger wuchtig heran und köpfelte ein.
Lustenau, im Vergleich zum 1:1 gegen Ried personell unverändert, konnte sich mit Fortdauer zwar mehrmals im gegnerischen Drittel festsetzen, dabei aber keine echte Möglichkeit herausspielen. GAK-Tormann Cican Stankovic war nie richtig gefordert. Hinten ließ man sich mit schnellen Vorstößen hingegen immer wieder knacken. Goalie Domenik Schierl war aber gegen Hofleitner ebenso zur Stelle (30.) wie gegen Lichtenberger (31.).
GAK jubelte neuerlich nach Kopfball
Die knappe Führung war wie so oft trügerisch. Gleich nach Wiederbeginn musste Schierl zwar einen Grosse-Weitschuss parieren (47.), wie aus dem Nichts kam Lustenau aber bald zum Ausgleich: Kacuri tankte sich an die Mitte vor dem Sechzehner durch und ließ Stankovic von dort keine Chance.
Der GAK brauchte etwas, fand dann aber zu seinem dominanten Spiel zurück. Ein neuerlicher Köpfler brachte schließlich den Sieg: Hofleitner stieg nach einem Eckball am höchsten. Der GAK war dem dritten Treffer im Finish näher als die weiter völlig harmlosen Gäste. Ein Distanzschuss Peter Michorls verfehlte sein Ziel nur um Zentimeter (91.).
Das Ergebnis:
GAK – SC Austria Lustenau 2:1 (1:0)
Graz, Merkur Arena, 6767 Zuschauer, Schiedsrichter Dr. Barmaksiz
Tore: 1:0 (18.) Pines, 1:1 (51.), 2:1 (66.) Hofleitner
Gelbe Karten: Michorl bzw. Verinac, Chukwu
GAK: Stankovic – Owusu, Pines, Vraa – Anderson (60. Gragger), Michorl, Hermesh (85. Mandey), Klassen – Lichtenberger (70. Koch), Grosse (60. Smits), Hofleitner (85. Maderner)
Lustenau: Schierl – Gmeiner, Maak, Pertlwieser, Soares – Afrifa (71. Gashi), Delaye (79. Chukwu), Kacuri – Weixelbraun (71. Jastremski), Benjamin (46. Verinac), Diarra (79. Grabher)
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