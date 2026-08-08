Kopfball-Tore bescheren GAK Sieg gegen Lustenau!

Der GAK hat in der zweiten Runde der neuen Saison der Fußball-Bundesliga die ersten Punkte bejubelt! Acht Tage nach dem Auftakt-0:3 bei Meister LASK zeigten die Rotjacken am Samstag gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau eine klare Steigerung und siegten dank Kopfball-Treffern von Donovan Pines (18.) und Alexander Hofleitner (66.) mit 2:1 (1:0). Lustenau kam durch Dion Kacuri (51.) dem nächsten Remis zwar nahe, blieb letztlich aber zu harmlos, um Punkte ins Ländle mitzunehmen ...