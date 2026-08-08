Vom „Juniorpartner“ zum großen Liga-Rivalen

Hartberg gegen Sturm – für viele „nur“ das kleine steirische Fußball-Revierduell innerhalb der Bundesliga. Im Schatten des großen Grazer Stadtderbys Sturm gegen GAK hat sich zwischen den Schwarz-Weißen und den Oststeirern aber ein Duell entwickelt, das mittlerweile über das Fußballfeld hinausgeht. Und sich über die Jahre verändert hat.
Hartberg hatte in der Bundesliga immer schon eine spezielle Rolle. Damals als Aufsteiger 2018 – als man die Lizenz erst vom Schiedsgericht erhielt – hatte keiner darauf gewettet, dass das kleine Hartberg dem großen SK Sturm in der Bundesliga mit dem Match am Samstag 23 (!) Mal in einem Steirer-Duell gegenüberstehen würde – sprich sich Hartberg neun Saisonen am Stück in der Bundesliga überhaupt halten würde.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.