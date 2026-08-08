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Im steirischen Revier

Vom „Juniorpartner“ zum großen Liga-Rivalen

Fußball National
08.08.2026 18:30
Jürgen Heil wechselte die Fronten, jubelt jetzt für die Schwarzen anstatt im Blau des TSV ...
Jürgen Heil wechselte die Fronten, jubelt jetzt für die Schwarzen anstatt im Blau des TSV Hartberg.(Bild: Krone-Collage/GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Hartberg gegen Sturm – für viele „nur“ das kleine steirische Fußball-Revierduell innerhalb der Bundesliga. Im Schatten des großen Grazer Stadtderbys Sturm gegen GAK hat sich zwischen den Schwarz-Weißen und den Oststeirern aber ein Duell entwickelt, das mittlerweile über das Fußballfeld hinausgeht. Und sich über die Jahre verändert hat.

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Hartberg hatte in der Bundesliga immer schon eine spezielle Rolle. Damals als Aufsteiger 2018  – als man die Lizenz erst vom Schiedsgericht erhielt –  hatte keiner darauf gewettet, dass das kleine Hartberg dem großen SK Sturm in der Bundesliga mit dem Match am Samstag 23 (!) Mal in einem Steirer-Duell gegenüberstehen würde – sprich sich Hartberg neun Saisonen am Stück in der Bundesliga überhaupt halten würde.

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