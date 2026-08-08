Vom „Juniorpartner“ zum großen Liga-Rivalen

Hartberg hatte in der Bundesliga immer schon eine spezielle Rolle. Damals als Aufsteiger 2018 – als man die Lizenz erst vom Schiedsgericht erhielt – hatte keiner darauf gewettet, dass das kleine Hartberg dem großen SK Sturm in der Bundesliga mit dem Match am Samstag 23 (!) Mal in einem Steirer-Duell gegenüberstehen würde – sprich sich Hartberg neun Saisonen am Stück in der Bundesliga überhaupt halten würde.