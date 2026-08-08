Salzburg-Talent verletzte sich früh im Spiel

Für Greta Spinn war das zweite Bundesliga-Spiel der neuen Saison früh zu Ende. In der 14. Minute verletzte sich die Tirolerin unglücklich und musste danach von zwei Betreuern gestützt in die Kabine gebracht werden . . .
Das sah gar nicht gut aus. Salzburg-Spielerin Greta Spinn verletzte sich im zweiten Saisonspiel daheim gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen nach 14 Minuten. Die Tirolerin erwischte es dabei sehr unglücklich: Als ihre Gegenspielerin bei einem Angriff den Ball fair klärte, knöchelte sie um, krümmte sich anschließend vor Schmerzen und schrie laut. Der erste Verdacht lautete Knochenbruch. Der bestägtigte sich anschließend im Krankenhaus aber nicht. Sonntag steht noch eine MRT-Untersuchung an . . .
Die 19-Jährige, die auch bei der U19-EM mit dem ÖFB-Team aufzeigte, wurde einige Minuten behandelt und verließ danach humpelnd – von zwei Betreuern gestützt – das Spielfeld Richtung Kabine. Für sie kam in Minute 20 Theresa D‘Angelo ins Spiel. „So will man auch nicht eingewechselt werden“, meinte sich nach Abpfiff. Wenige Minuten nach der Halbzeitpause (55.) wurde Spinn schließlich von der Rettung abtransportiert.
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