Salzburg-Talent verletzte sich früh im Spiel

Das sah gar nicht gut aus. Salzburg-Spielerin Greta Spinn verletzte sich im zweiten Saisonspiel daheim gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen nach 14 Minuten. Die Tirolerin erwischte es dabei sehr unglücklich: Als ihre Gegenspielerin bei einem Angriff den Ball fair klärte, knöchelte sie um, krümmte sich anschließend vor Schmerzen und schrie laut. Der erste Verdacht lautete Knochenbruch. Der bestägtigte sich anschließend im Krankenhaus aber nicht. Sonntag steht noch eine MRT-Untersuchung an . . .