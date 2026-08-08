Barca und Co.! Reaktionen auf Tod von Jorge Messi

Zudem bezieht er sich auf „Diaro Ole“ und schreibt: „Zu einem Zeitpunkt während des Turniers erwog Messi sogar, abzureisen, um seinen Vater Jorge zu besuchen. Seine Kinder Rodrigo, Matías und María Sol kamen und gingen, um an seiner Seite zu sein. Lionel stand in regelmäßigem Kontakt, um über seinen Gesundheitszustand auf dem Laufenden zu bleiben, der sich zeitweise zu verbessern schien, obwohl die Gesamtsituation über Monate hinweg ernst blieb.“ Nun hat Jorge den Kampf gegen die heimtückische Krankheit verloren.