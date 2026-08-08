Barca und Co.! Reaktionen auf Tod von Jorge Messi

Große Trauer um Jorge Messi! Der Vater von Superstar Lionel Messi, der auch als dessen Berater und Manager fungierte, hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Auf Instagram gibt es erste Reaktionen und auch erste Details werden bekannt.
Der FC Barcelona reagiert geschockt auf die traurige Nachricht aus Argentinien. „Unser tiefstes Beileid. Ruhe in Frieden, Jorge Messi“, schreiben die Katalanen auf Instagram. Zudem dankt man dem Vater von Barca-Legende Lionel für dessen Engagement für den Verein.
Auch der argentinische Fußballverband reagiert auf den Tod des 68-Jährigen. „Viel Kraft, Leo!“ schreibt man in einer Instagram-Story zu einem Bild von einem trauernden Leo Messi.
Jorge Messi ist Freitagnacht in einem Spital in Rosario im Alter von 68 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Jorge war ein enger Begleiter von Lionel während dessen gesamter Karriere, angefangen in dessen frühen Jahren in Barcelona. Er war eine wichtige Stütze und fungierte zudem einige Jahre lang als dessen Vertreter.
Schwere Zeit für die ganze Familie
Wie die Familie mitteilte, verbrachte Jorge Messi seine letzten Monate abwechselnd in einem medizinischen Zentrum in Rosario und zu Hause, begleitet von seiner Frau Celia und seinen Kindern Rodrigo, Matias und Maria Sol. Lionel Messi hatte nach der Weltmeisterschaft Zeit mit seinem Vater verbracht, bevor er zu seinem Verein Inter Miami zurückkehrte.
„Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden und Tagen bei der gesamten Familie Messi, bei Lionel und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Jorge“, schreibt auch Transferexperte Fabrizio Romano, der zudem einige Hintergründe teilt: „Leo hatte zwei Monate lang keine Möglichkeit, seinen Vater zu sehen … und seine Tränen nach dem ersten Tor gegen Algerien waren der erste Hinweis auf die schwierige Situation, in der sich sein Vater befand – ein Kampf, der immer komplizierter wurde.“
Zudem bezieht er sich auf „Diaro Ole“ und schreibt: „Zu einem Zeitpunkt während des Turniers erwog Messi sogar, abzureisen, um seinen Vater Jorge zu besuchen. Seine Kinder Rodrigo, Matías und María Sol kamen und gingen, um an seiner Seite zu sein. Lionel stand in regelmäßigem Kontakt, um über seinen Gesundheitszustand auf dem Laufenden zu bleiben, der sich zeitweise zu verbessern schien, obwohl die Gesamtsituation über Monate hinweg ernst blieb.“ Nun hat Jorge den Kampf gegen die heimtückische Krankheit verloren.
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