Weiper schießt Sturm in engem Derby zu 2:0-Sieg!

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch verzichtete nach der 0:2-Niederlage im Drittrunden-Qualifikations-Hinspiel zur Champions League am Mittwoch bei Fenerbahce Istanbul auf eine große Rotation. Mit Luis Balbo und Gizo Mamageishvili durften sich zwei Akteure neu in der Startelf versuchen, Emran Soglo und Simon Seidl blieben vorerst auf der Bank, spielten in der Folge aber in der Entstehung der Tore tragende Rollen. Beginnen durfte auch Ex-TSV-Urgestein Jürgen Heil, der vor der Partie noch geehrt wurde. Beim TSV gab es mit Abwehr-Rückkehrer Lukas Spendlhofer und Stürmer Angelo Gattermayer im Vergleich zum 0:1 in Salzburg ebenfalls zwei neue Gesichter.