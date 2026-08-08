Im Osten: Kommende Woche nie unter 30 Grad

Kein Ende in Sicht

Von Dienstag bis Freitag pendeln sich die Höchsttemperaturen zwischen 30 und 32 Grad ein. Zum Ende der Woche soll die Hitze laut Prognosen wieder einen Höhepunkt erreichen – in Wien soll es bis zu 37, im Burgenland sogar bis zu 38 Grad heiß werden. Ein Ende der Hitzewelle ist also weiterhin nicht in Sicht.