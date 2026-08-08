Im Osten: Kommende Woche nie unter 30 Grad

Nach einer kurzen Verschnaufpause am Freitag geht es auch am Wochenende heiß weiter. Am Sonntag erwarten uns Temperaturen von bis zu 34 Grad. Auch die kommende Woche bringt wohl keine merkliche Abkühlung. Besonders im Osten Österreichs bleibt es heiß.
„Dieser Sommer stellt alles in den Schatten, was wir bisher in Österreich beobachtet haben“, schreibt der ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber auf X. Er warnt, auch nächste Woche soll es wieder heiß werden.
Sonntag startet mit Sonne
Der Samstagabend klingt trocken aus, nur in Osttirol und Oberkärnten sind noch vereinzelte Gewitter möglich. In Wien liegen die Tiefstwerte bei 11 bis 19 Grad. Der Sonntag bleibt weitgehend trocken bei Temperaturen von bis zu 34 Grad.
In Wien und im Burgenland müssen wir uns auch in den kommenden Tagen durchwegs auf Höchsttemperaturen von mindestens 30 Grad einstellen. Bereits am Montag kann es im Osten wieder bis zu 36 Grad heiß werden. Es brauen sich jedoch ein paar Gewitter und Regenschauer zusammen.
Die Prognose für Ihr Bundesland im Detail sehen Sie hier:
Kein Ende in Sicht
Von Dienstag bis Freitag pendeln sich die Höchsttemperaturen zwischen 30 und 32 Grad ein. Zum Ende der Woche soll die Hitze laut Prognosen wieder einen Höhepunkt erreichen – in Wien soll es bis zu 37, im Burgenland sogar bis zu 38 Grad heiß werden. Ein Ende der Hitzewelle ist also weiterhin nicht in Sicht.
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