Mediziner verschiebt seine Pension für Patienten

Eigentlich hatte sich Hubert Leutgöb seinen Kalender bereits freigeräumt. Mit 1. September wollte der Arzt und Akupunktur-Spezialist aus dem Gesundheitszentrum Enns seine Praxistür endgültig schließen und in den Ruhestand wechseln.

„Die vorgesehene Nachfolgerin wurde schwanger und die Praxisräumlichkeiten von der hausärztlichen Gesellschaft anderweitig benötigt. Es tut mir leid, dass meine Praxis, die ich mir im Laufe der Jahre aufgebaut habe, nicht so weitergeführt werden kann“, zuckt Leutgöb die Schultern, hängt deshalb noch vier Monate an, um eine passende Lösung für seine Patienten zu finden. „Ich kann meine Patienten nicht im Stich lassen, telefoniere täglich herum, um die Leute woanders unterzubringen.“