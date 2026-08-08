Mediziner verschiebt seine Pension für Patienten

Seinen wohlverdienten Ruhestand hat der Mediziner verschoben, für seine Patienten hängt er täglich am Telefon. Hubert Leutgöb hat sich nach einer passenden Lösung umgesehen, um mit ruhigem Gewissen alle versorgt zu wissen. Warum er das macht und welche Kollegin für den Mediziner aus dem PVZ Enns in Oberösterreich einspringt – die „Krone“ fragte nach.
Eigentlich hatte sich Hubert Leutgöb seinen Kalender bereits freigeräumt. Mit 1. September wollte der Arzt und Akupunktur-Spezialist aus dem Gesundheitszentrum Enns seine Praxistür endgültig schließen und in den Ruhestand wechseln.
„Die vorgesehene Nachfolgerin wurde schwanger und die Praxisräumlichkeiten von der hausärztlichen Gesellschaft anderweitig benötigt. Es tut mir leid, dass meine Praxis, die ich mir im Laufe der Jahre aufgebaut habe, nicht so weitergeführt werden kann“, zuckt Leutgöb die Schultern, hängt deshalb noch vier Monate an, um eine passende Lösung für seine Patienten zu finden. „Ich kann meine Patienten nicht im Stich lassen, telefoniere täglich herum, um die Leute woanders unterzubringen.“
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