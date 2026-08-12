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„Krone“ und Mediaprint ordnen Geschäftsführung neu

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12.08.2026 10:10
Clemens Schwaiger (rechts) übernimmt die Agenden von Gerhard Valeskini.
Clemens Schwaiger (rechts) übernimmt die Agenden von Gerhard Valeskini.(Bild: Krone-Collage/Martin A. Jöchl, Chinnapong)
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Von Kronen Zeitung und krone.at

Mag. Gerhard Valeskini wird auf eigenen Wunsch mit Ende September aus der Geschäftsführung ausscheiden. Zu seinem Nachfolger in der Mediaprint wird Mag. Clemens Schwaiger mit der Verantwortung für die Vermarktungsbereiche der „Krone“ bestellt. 

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Gemeinsam mit Mag. Richard Grasl (Vermarktungsbereiche Kurier) und Dr. Michael Tillian (Service- und Dienstleistungsbereiche) bildet er künftig die Geschäftsführung der Mediaprint.

In der „Krone“-Gruppe wurde Mag. Clemens Schwaiger bereits mit 1. Juli 2026 zum Hauptgeschäftsführer ernannt. Er wird das digitale Wachstum beschleunigen und das Neugeschäft aufbauen. Dr. Michael Tillian verantwortet weiterhin die Finanzen in der „Krone“-Gruppe.

Dr. Christoph Dichand: „Mag. Gerhard Valeskini hat die ,Krone‘ in den letzten neun Jahren mit Weitblick, strategischer Kompetenz und klarer Haltung weiterentwickelt. Mit einem verständlichen Wertekompass und unerschütterlichen Einsatz im besten Interesse des Unternehmens handelnd, hat er auch in turbulenten wirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Zeiten Kurs gehalten. Zusätzlich zu seinen ,Krone‘- Verantwortlichkeiten hat er in den letzten sechs Jahren als Geschäftsführer in der Mediaprint Struktur- und Prozessänderungen initiiert und die Leistungsfähigkeit der Vermarktungsbereiche gesteigert. Die sehr gute Entwicklung sowohl der ,Krone‘ als auch der Mediaprint gibt Zeugnis davon und ich bedanke mich an dieser Stelle sowohl aus persönlicher als auch aus fachlicher Sicht sehr herzlich bei ihm!“

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„Mut, Haltung, Unabhängigkeit waren meine Leitlinien“
Gerhard Valeskini: „In den letzten neun Jahren konnte ich als Geschäftsführer der ,Krone‘ deren Weiterentwicklung zum ,multimedialen Orientierungsgeber Österreichs‘ maßgebend mitgestalten. Mut, Haltung und Unabhängigkeit waren nicht nur Kampagneninhalte der ,Krone‘, sie waren auch persönliche Leitlinien, um im Interesse des Unternehmens gut durch wirtschaftlich und gesellschaftsrechtlich fordernde Zeiten zu navigieren.“

„Als Geschäftsführer der Mediaprint durfte ich in den letzten sechs Jahren den Restrukturierungsprozess zum leistungsfähigsten privaten Vermarktungs- und Dienstleistungsunternehmen mitverantworten. Zukunftsfähige Angebotsformen wurden entwickelt und die Aktivitäten im Leser- und Werbemarkt unternehmensübergreifend und kundenfokussiert ausgerichtet. Mit leidenschaftlichem Einsatz und höchsten Ansprüchen an mich selbst bin ich diesen Aufgaben sehr gerne nachgekommen. Allein in den letzten beiden Geschäftsjahren haben sowohl die ,Krone‘-Gruppe als auch die Mediaprint wirtschaftlich großartige Ergebnisse erzielt. Es ist daher ein guter Zeitpunkt, mich für eine berufliche Neuorientierung entscheiden zu können. Ich bedanke mich bei den Gesellschaftern von ,Krone‘ und Kurier, dass ich die Entwicklung in den letzten Jahren maßgeblich mitgestalten durfte“, so Gerhard Valeskini.

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