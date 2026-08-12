„Krone“ und Mediaprint ordnen Geschäftsführung neu

„Als Geschäftsführer der Mediaprint durfte ich in den letzten sechs Jahren den Restrukturierungsprozess zum leistungsfähigsten privaten Vermarktungs- und Dienstleistungsunternehmen mitverantworten. Zukunftsfähige Angebotsformen wurden entwickelt und die Aktivitäten im Leser- und Werbemarkt unternehmensübergreifend und kundenfokussiert ausgerichtet. Mit leidenschaftlichem Einsatz und höchsten Ansprüchen an mich selbst bin ich diesen Aufgaben sehr gerne nachgekommen. Allein in den letzten beiden Geschäftsjahren haben sowohl die ,Krone‘-Gruppe als auch die Mediaprint wirtschaftlich großartige Ergebnisse erzielt. Es ist daher ein guter Zeitpunkt, mich für eine berufliche Neuorientierung entscheiden zu können. Ich bedanke mich bei den Gesellschaftern von ,Krone‘ und Kurier, dass ich die Entwicklung in den letzten Jahren maßgeblich mitgestalten durfte“, so Gerhard Valeskini.