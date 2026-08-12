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Vertrags-Zoff um Depay

„Inakzeptabel!“: Jetzt droht eine Schlammschlacht

Fußball International
12.08.2026 10:05
Memphis Depay
Memphis Depay(Bild: AFP/MICHAEL STEELE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwischen Memphis Depay und Corinthians droht eine Schlammschlacht! Der brasilianische Klub will den Vertrag mit dem niederländischen Nationalspieler nicht verlängern. Der 32-Jährige reagiert empört und wirft Corinthians vor, eine bereits getroffene Vereinbarung gebrochen zu haben.

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Am Dienstag hatte Corinthians bekannt gegeben, den Vertrag mit Depay nicht zu verlängern. Einen Tag später meldete sich der Stürmer auf X zu Wort. „Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass Corinthians beschlossen hat, unsere bestehende Vereinbarung zur Verlängerung meines Vertrags um weitere zwei Jahre nicht einzuhalten“, schrieb Depay. „Diese Verlängerung wurde ausdrücklich vom Präsidenten sowie von der sportlichen, rechtlichen und finanziellen Abteilung vereinbart.“ Einige Personen hätten sich jedoch dazu entschieden, die Vereinbarung zu brechen.

Depay kündigt Konsequenzen an
Der ehemalige Barcelona-Profi stellte klar, dass er diese Situation nicht gewollt und den Verein während des gesamten Prozesses respektiert habe. „Doch nun bin ich gezwungen, entschlossen zu reagieren, um meine Interessen zu wahren“, erklärte Depay.

Und der Niederländer legte nach: „In den kommenden Tagen werde ich mich öffentlich äußern, aber ihr könnt sicher sein, dass ich dieses inakzeptable Verhalten nicht ungestraft lassen werde.“

Memphis Depay
Memphis Depay(Bild: AFP/PETRAS MALUKAS)

Corinthians begründete die Entscheidung mit den hohen Kosten. Depay mit einem neuen Vertrag auszustatten, sei „zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit dem finanziellen Gleichgewicht vereinbar“, das gewahrt werden müsse, „um die Nachhaltigkeit des Vereins zu gewährleisten“. Die Entscheidung sei schwierig, für die Zukunft des Klubs aus São Paulo aber notwendig gewesen. In den kommenden Tagen will Corinthians eine Pressekonferenz abhalten, bei der Präsident Osmar Stabile Fragen zu der Causa beantworten soll.

Klub soll Depay Millionen schulden
Depay spielte seit 2024 für Corinthians und gewann mit dem Klub die Staatsmeisterschaft von São Paulo, den brasilianischen Pokal sowie den brasilianischen Supercup. Sein Vertrag war offiziell Ende Juli ausgelaufen.

Brisant: Berichten zufolge soll Corinthians dem 32-Jährigen noch mehrere Millionen Euro an Gehalt schulden. Die Trennung könnte damit erst der Anfang einer längeren Auseinandersetzung sein.

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