„Inakzeptabel!“: Jetzt droht eine Schlammschlacht

Am Dienstag hatte Corinthians bekannt gegeben, den Vertrag mit Depay nicht zu verlängern. Einen Tag später meldete sich der Stürmer auf X zu Wort. „Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass Corinthians beschlossen hat, unsere bestehende Vereinbarung zur Verlängerung meines Vertrags um weitere zwei Jahre nicht einzuhalten“, schrieb Depay. „Diese Verlängerung wurde ausdrücklich vom Präsidenten sowie von der sportlichen, rechtlichen und finanziellen Abteilung vereinbart.“ Einige Personen hätten sich jedoch dazu entschieden, die Vereinbarung zu brechen.