Weißhaidinger: „Möchte die Medaille angreifen!“

Er habe aber genug Finalteilnahmen gehabt, dass er wisse, wie er das angehen müsse, bekräftigte Weißhaidinger. Und sieht Potenzial für mehr. Auch wenn die Konkurrenten wie so oft Mykolas Alekna (LTU), Kristjan Čeh (SLO) und Daniel Ståhl (SWE) heißen und sich u.a. auch der Deutsche Henrik Janssen für einen Podestplatz anmeldete. „Es wird ein toughes Finale, aber ich will nichts ausschließen, möchte die Medaille angreifen. Doch ich muss es Schritt für Schritt gehen, muss immer eines draufsetzen und darf ja nicht overpacen. Denn ich weiß, wie schnell es geht, und es geht in eine andere Richtung.“