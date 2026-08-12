So romantisch! Alessandra Ambrosio ist verlobt

Was für ein Antrag! Das brasilianische Supermodel Alessandara Ambrosio (45) ist verlobt. Ihr Partner Buck Palmer (44) zog dabei alle Register. So romantisch war schon lange kein Antrag mehr.
So stellt sich wohl jede Frau einen Heiratsantrag vor: im Hintergrund das türkisblaue Meer, rundherum nur Sandstrand, Felsen und Palmen. In einem Herz aus roten Blumen ging Buck Palmer vor seiner Alessandra auf die Knie. Diese ist hellauf begeistert und schreibt: „Ich würde dich in diesem Leben und in jedem anderen Leben nehmen. Auf ewig – mein Liebling“.
Hier macht Buck Palmer seiner Alessandra Ambrosio einen Antrag:
Ring selbst designt?
Es wird spekuliert, ob Schmuckdesigner Palmer, Chef von Buck Palmer Jewellry den Ring sogar selbst entworfen hat. Im Posting sieht man den Ring zwar nicht, stattdessen zeigen die beiden Händchen haltend ihre Herzerl-Tattoos am Handgelenk – ein weiterer Beweis dafür, wie verbunden sie miteinander sind.
Am Ende des Postings winkt das Paar noch verliebt in die Kamera. Wann die Hochzeitsglocken läuten, ist noch ungewiss. Die Model-Kolleginnen sind begeistert: Von Heidi Klum, Nadine Leopold und Adriana Lima gab es viele Herzerl und Glückwünsche.
Erste Verlobung gescheitert
Alessandra Ambrosio ist ein sehr erfolgreiches brasilianisches Model. Bekannt wurde sie vor allem auf dem Laufsteg von Victoria‘s Secret. Aktuell ist sie bei Elite Models unter Vertrag.
Zuvor war Ambrosio mit dem Modeunternehmer Jamie Mazur verlobt, mit dem sie zwei Kinder hat. Zur Hochzeit kam es allerdings nie. Nun bleibt nur zu hoffen, dass der Traum diesmal Realität wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.