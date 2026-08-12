So romantisch! Alessandra Ambrosio ist verlobt

So stellt sich wohl jede Frau einen Heiratsantrag vor: im Hintergrund das türkisblaue Meer, rundherum nur Sandstrand, Felsen und Palmen. In einem Herz aus roten Blumen ging Buck Palmer vor seiner Alessandra auf die Knie. Diese ist hellauf begeistert und schreibt: „Ich würde dich in diesem Leben und in jedem anderen Leben nehmen. Auf ewig – mein Liebling“.