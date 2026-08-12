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So romantisch! Alessandra Ambrosio ist verlobt

Society International
12.08.2026 09:55
Buck Palmer machte Alessandra Ambrosio am Strand einen Antrag.
Buck Palmer machte Alessandra Ambrosio am Strand einen Antrag.(Bild: Krone-Collage/Instagram/alessandraambrosio/)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Was für ein Antrag! Das brasilianische Supermodel Alessandara Ambrosio (45) ist verlobt. Ihr Partner Buck Palmer (44) zog dabei alle Register. So romantisch war schon lange kein Antrag mehr.

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So stellt sich wohl jede Frau einen Heiratsantrag vor: im Hintergrund das türkisblaue Meer, rundherum nur Sandstrand, Felsen und Palmen. In einem Herz aus roten Blumen ging Buck Palmer vor seiner Alessandra auf die Knie. Diese ist hellauf begeistert und schreibt: „Ich würde dich in diesem Leben und in jedem anderen Leben nehmen. Auf ewig – mein Liebling“.

Hier macht Buck Palmer seiner Alessandra Ambrosio einen Antrag:  

Ring selbst designt? 
Es wird spekuliert, ob Schmuckdesigner Palmer, Chef von Buck Palmer Jewellry den Ring sogar selbst entworfen hat. Im Posting sieht man den Ring zwar nicht, stattdessen zeigen die beiden Händchen haltend ihre Herzerl-Tattoos am Handgelenk – ein weiterer Beweis dafür, wie verbunden sie miteinander sind.

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Am Ende des Postings winkt das Paar noch verliebt in die Kamera. Wann die Hochzeitsglocken läuten, ist noch ungewiss. Die Model-Kolleginnen sind begeistert: Von Heidi Klum, Nadine Leopold und Adriana Lima gab es viele Herzerl und Glückwünsche. 

Erste Verlobung gescheitert
Alessandra Ambrosio ist ein sehr erfolgreiches brasilianisches Model. Bekannt wurde sie vor allem auf dem Laufsteg von Victoria‘s Secret. Aktuell ist sie bei Elite Models unter Vertrag.

Alessandra Ambrosio modelt seit ihrem zwölften Lebensjahr.
Alessandra Ambrosio modelt seit ihrem zwölften Lebensjahr.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Zuvor war Ambrosio mit dem Modeunternehmer Jamie Mazur verlobt, mit dem sie zwei Kinder hat. Zur Hochzeit kam es allerdings nie. Nun bleibt nur zu hoffen, dass der Traum diesmal Realität wird.  

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