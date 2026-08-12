Preis-Check: Halber Liter Leitungswasser um 3,60 €

Wasserpreise stiegen stärker als Inflation

Verglichen mit der letzten AK-Erhebung aus dem Jahr 2014 hat sich einiges getan. Damals kostete ein halber Liter Leitungswasser im Schnitt 1,39 Euro, heuer sind es 2,05 Euro. Das ist ein Plus von 47,5 Prozent. Die allgemeine Inflation legte im selben Zeitraum nur um 44 Prozent zu. Leitungswasser verteuerte sich also stärker als der Rest des Lebens.