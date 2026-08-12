Last-Minute-Urlaub? „Kein normales Jahr“

Gewinn brach um mehr als die Hälfte ein

Der Umsatz sank um sechs Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern ging um 27 Prozent auf rund 234 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre mit knapp 83 Millionen Euro sogar weniger als halb so viel Gewinn wie ein Jahr zuvor.