Frau in NÖ erschossen: Weitere Person festgenommen

Im Fall der im Mai in ihrer Wohnung in Kottingbrunn erschossenen 28-jährigen Niederösterreicherin gibt es eine neue Entwicklung: Am Mittwoch wurde die Festnahme eines zweiten Verdächtigen bekannt gegeben.
Damit erhärtet sich der bereits zuvor im Raum stehende Verdacht, dass neben dem seit Mai inhaftierten Steirer ein weiterer Mann in das Tötungsdelikt verwickelt sein könnte.
Mit der Mafia gedroht
Wie die „Krone“ erfuhr, wurde ein gebürtiger Italiener (34) am Dienstag in Deutschland wegen des Verdachts der Mittäterschaft verhaftet.
Die beiden Männer schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Laut „Krone“-Informationen dürfte der Steirer behaupten, die Frau nur erschossen zu haben, weil der Italiener ihm mit der Mafia gedroht habe.
„Ich gratuliere der Polizei. Wir sind sehr erleichtert über die Verhaftung, die sehr im Interesse meines Mandanten ist. Jetzt warten wir die weiteren Schritte ab“, zeigt sich die Strafverteidigerin des Steirers, Astrid Wagner, am Mittwoch erleichtert.
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